Manchester United ziet toekomst in Justin Kluivert. Ze hadden graag ingezet op een ruildeal tussen Daley Blind en hem maar dat lijkt er niet in te zitten. Dit weet het medium The Mirror te melden.

Kluivert kon naar Old Trafford vertrekken en Ajax zou dan de beschikking krijgen over de diensten van de multifunctionele Oranje-international Daley Blind. Het blijkt echter dat het volstrekt onmogelijk is om deze ruildeal doorgang te laten vinden. Blind verdient immers 4,5 miljoen euro op jaarbasis bij de Red Devils en wil geen stap terugdoen. Het salarisplafond in de ArenA ligt echter een stukje lager.

Kluivert vertelde onlangs nog over een mogelijk vertrek bij Ajax: “Ik wil niet zeggen dat je heel vroeg weg moet gaan, maar als de mogelijkheden er zijn: waarom niet? Het is lastig om te zeggen, maar misschien kun je ergens anders ook wel beter worden. Je moet aan je toekomst denken. Vier keer kampioen worden hoeft denk ik niet meer in deze tijd.”