Het Engelse Everton heeft interesse om technisch directeur van PSV Marcel Brands een functie te geven.

Volgens The Liverpool Echo zien de Tofffees in hem de ideale opvolger van directeur Steve Walsh, die mogelijk gaat vertrekken. Er zouden zelfs al gesprekken zijn geweest tussen de Premier League-club en de beleidsbepaler, die eerder ook al goed werk verrichtte bij AZ en RKC Waalwijk.

His record with the likes of AZ Alkmaar and PSV Eindhoven is seriously impressive #EFChttps://t.co/J6oKqbCUlZ

— Everton FC News (@LivEchoEFC) 14 maart 2018