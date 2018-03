9 SHARES Delen Tweet

Nigel de Jong zet de deur naar Ajax wagenwijd open. Meomenteel speelt hij voor het Duitse FSV Mainz maar hij zou graag zijn carriere afsluiten in Amsterdam. Daar waar het allemaal begon.

In een interview met ELF Voetbal Magazine zegt hij: “Ik vind het wel mooi dat Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar weer in Nederland spelen. Zij voegen iets extra’s toe aan Feyenoord, Ajax en de Eredivisie. Jonge spelers kunnen veel van hen leren. Ik weet dat Ajax vorig jaar zomer informeerde bij mijn zaakwaarnemer, maar concreet werd het niet.”

De oud-speler van onder meer Manchester City en AC Milan gaat verder: “Ik gooi de deur nooit dicht voor Ajax, maar ze moeten niet denken: oh Nigel willen we er best bij hebben. Er moet wel een plan achter zitten en de organisatie moet achter mijn komst staan. Anders hoeft het niet.” Momenteel speelt De Jong voor het Duitse FSV Mainz. In de Bundesliga heeft hij een contract tot het einde van het huidige seizoen gekregen, waardoor hij over een paar maanden kan gaan en staan waar hij wil.