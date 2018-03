1 SHARES Delen Tweet

Gisteren was Memphis Depay voor de winnende treffer van zijn club Lyon tegen Marseille. De Italiaanse grootmacht AC Milan is nu overtuigt van zijn kwaliteiten en willen hem binnenhalen.

De Rossoneri zijn volgens de Italiaanse media al aan het onderhandelen met de clubleiding van de Ligue 1-topclub over een zomerse transfer van de Oranje-international, al is er nog wel een behoorlijk verschil tussen vraag en aanbod. De laatste aanbieding van Milan bedroeg naar verluidt 36 miljoen euro, waar Jean-Michel Aulas van Lyon 50 miljoen euro verlangt. De vermogende Chinezen die het voor het zeggen hebben in het San Siro-stadion hebben echter genoeg te besteden en laten zich niet afwimpelen.

Bovendien heeft Internazionale zich naar verluidt gemend in de strijd om de handtekening van de voormalige sterspeler van PSV. Dat zet er nog wat extra druk achter en de verwachting is dat de beide partijen een transfersom van méér dan 40 miljoen euro overeen zullen komen, waarmee Memphis de op één na duurste Nederlander aller tijden wordt, achter Virgil van Dijk (84,5 miljoen euro) maar voor Marc Overmars (omgerekend 40 miljoen euro).