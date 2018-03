Dat vertelt De Jong in gesprek met. “Mijn moeder woont nog in Geuzenveld. Ze kijkt uit over het Nigel de Jong-plein. Aan de overkant woont de familie Nouri. Ze stuurde van de zomer nog een filmpje van de bijeenkomst bij het huis van de familie Nouri. Heel triest wat er met die jongen is gebeurd.”

“Ik ben met de gemeente in gesprek om het plein officieel om te zetten naar het Appie Nouri-plein. Al hoorde ik dat de gemeente overweegt in de toekomst het plein te laten verwijderen voor nieuwbouw”, aldus De Jong.