Bij Watford staat momenteel de Nederlandse vleugelverdediger Marvin Zeegelaar onder contract. Hij zou graag nog eens voor Ajax willen spelen.

Marvin Zeegelaar droeg in het verleden al eens het shirt van de Amsterdammers, maar was toen als aanvaller weinig succesvol. Inmiddels is de linkspoot uitgegroeid tot een zeer degelijke linksback en staat hij bij Watford onder contract.

Toch is hij Ajax nog niet vergeten. “Het zou hartstikke mooi zijn om daar als speler terug te keren”, vertelt Zeegelaar in gesprek met ELF Voetbal.