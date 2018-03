1 SHARES Delen Tweet

Naast Matthijs de Ligt volgt FC Barcelona ook de verrichtingen van Frenkie de Jong. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden. Ze willen hem van de zomer overnemen en dan direct een jaar terug verhuren aan de Amsterdammers.

FC Barcelona beschouwt Frenkie de Jong als parel van het voetbal en is serieus van plan om werk te maken van de jongeling komende zomer. In ieder geval zijn er scouts van FC Barcelona vrijdagavond in de Amsterdam Arena te gast tijdens het oefenduel van Oranje tegen Engeland.