Amin Younes zal tot het eidne van het seizoen meetrainen met de selectie van Jong Ajax. Dit maakt de club bekend via haar digitale huis.

De Duitse vleugelaanvaller was aanvankelijk voor twee weken teruggezet nadat hij weigerde in te vallen tegen SC Heerenveen. Younes zal nu echter helemaal niet meer terugkeren in de A-selectie. “Wij hebben nog 6 wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij hebben die 100% gemotiveerd zijn,” legt Erik ten Hag uit. “Er is gedurende dit seizoen veel gebeurd met en rondom Amin, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar hij geeft ons niet het gevoel dat zijn aandacht volledig bij Ajax is. Marc en ik hebben hem vandaag meegedeeld dat hij de resterende weken van dit seizoen bij Jong Ajax traint.”