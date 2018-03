5 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft grote interesse in Matthijs de Ligt van Ajax. De Catalaanse grootmacht kan zich alleen niet vinden in het transferbedrag dat de Amsterdammers voor hem vragen. Daarom hopen ze hem binnen te halen door het spelen van een ‘vies’ spelletje.

Directeur spelerszaken Marc Overmars is natuurlijk gebaat bij een gezonde strijd om de handtekening van de Oranje-international. Niet alleen Barça wil hem immers hebben, ook Tottenham Hotspur, Manchester United, Arsenal en Juventus zijn geïnteresseerd. Gaan al deze belangstellenden tegen elkaar opbieden, dan zal Ajax hoogstwaarschijnlijk een enorm transferbedrag verdienen. Maar het is volgens El Mundo Deportivo zeer de vraag of dat wel gaat gebeuren…

De Catalanen en hun technisch directeur Robert Fernandez zouden het hoofd van De Ligt namelijk op hol willen brengen, zodat hij bij de clubleiding in de Johan Cruijff ArenA aangeeft dat hij alleen naar het Camp Nou-stadion wil vertrekken. In dat geval is Barça natuurlijk veel goedkoper uit en zal de genoemde prijs van 60 miljoen euro vermoedelijk niet gehaald worden. Fernandez speelde eenzelfde soort spelletje met betrekking tot de Braziliaanse middenvelder Arthur van Grêmio, die op een gegeven moment wel aan de Primera División-grootmacht verkocht móést worden.