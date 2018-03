weet dat dat een hard gelag is voor directeur spelerszaken Marc Overmars, omdat er in de zomer nog een miljoenenbod binnenkwam bij de technische man. “Schalke 04 wilde de linksbuiten voor 13 miljoen euro overnemen, maar op sportieve gronden stak Ajax een stokje voor de transfer. Younes sloot later aan bij de selectie van de nieuwe trainer Marcel Keizer en deelde aanvankelijk mee in de malaise. Hij werd in de beginfase van het seizoen – toen hij Justin Kluivert nog achter zich hield – het gezicht van de onmacht van Ajax voor de winter. Niets lukte en Ajax sprong een gat in de lucht toen SSC Napoli zich in januari meldde voor Younes om hem per direct over te nemen.”

Ajax had overigens een goede reden om afscheid te willen nemen van Younes. “De versnelde transfer kwam Ajax goed uit, omdat Younes – vanwege een clausule in zijn contract – ervan werd verdacht stelselmatig een knieblessure voor te wenden. Younes trainde de hele week mee, maar zei vrijdag als de selectie werd bekendgemaakt tegen Keizer vanwege de ’spookblessure’ niet te kunnen spelen. De reden: bij een bepaald aantal duels zou zijn contract automatisch met één jaar worden verlengd.” Bij een zomertransfer naar Schalke had Ajax 13 miljoen euro verdiend en bij een wintertransfer naar de Serie A 5 miljoen. Nu gaat de aanvaller gratis en voor niets de deur uit en dat is toch behoorlijk jammerlijk te noemen.