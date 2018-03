6 SHARES Delen Tweet

In de afgelopen transferperiode leek Amin Younes naar Napoli te vertrekken. Niets bleek minder waar. Nu speelt de vleugelaanvaller nog voor Ajax en is zelfs teruggezet naar de beloftes. De Telegraaf onthult eindelijk waarom de Duitser niets meer voelt voor de Italianen.

De krant weet op basis van geluiden op De Toekomst: “Napoli klonk Younes aanvankelijk als muziek in de oren, want de Napolitanen voerden destijds de ranglijst van de Serie A aan, het geschetste salaris was riant en oud-ploeggenoot Arek Milik heeft het er naar zijn zin. Na de medische keuring in Rome meldde de beoogde aanwinst zich nog met een Napoli-sjaal om zijn nek en een grote glimlach in de havenstad. Maar daarna zou hij zich, zo klonk het, door een samenloop van omstandigheden wezenloos zijn geschrokken.”

Men gaat verder: “Napels zou hij maar een verpauperde stad hebben gevonden en zijn gemoedstoestand zou zijn verslechterd, toen Younes puur toevallig vanuit de auto oog in oog zou hebben gestaan met Italiaanse maffiosi. Er knapte volgens de Duitser zelf (gezegd tegen anderen) ook iets toen de club de zaken rooskleuriger bleek te hebben voorgesteld dan ze volgens hem in werkelijkheid waren.” Daarbij komt ook nog eens dat Younes aanvankelijk dacht dat hij speeltijd zou krijgen bij Napoli. “In Napels aangekomen zou Sarri de Libanese Duitser in een persoonlijk gesprek een heel ander verhaal hebben verteld. Namelijk dat Younes bij Napoli een half jaar kon acclimatiseren, omdat hij hem nog niet nodig had. De Duitser zag zijn WK-droom uiteenspatten.”