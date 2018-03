4 SHARES Delen Tweet

Ibrahim Afellay is door zijn club Stoke City teruggezet naar het tweede elftal.

In een uitgebreid artikel gaat het AD in op de breuk tussen de middenvelder en de club: “Deze week werd er een dikke streep gezet door de naam van Ibrahim Afellay. Dat de middenvelder niet meer welkom is bij Lambert heeft volgens Engelse bronnen alles te maken met zijn houding op het trainingsveld. Die zou te wensen overlaten. Lambert is ontevreden over de prestaties van de 31-jarige middenvelder en verwijt hem een gebrek aan professionaliteit op het trainingsveld, samengevat een slappe instelling.”

De krant vervolgt: “Of de 48-jarige Schot daar ook daadwerkelijk een punt heeft, moet overigens maar worden aangenomen. Stoke City traint steevast achter gesloten deuren en Afellay was gisteren niet bereikbaar om commentaar te geven op zijn verwijdering.”