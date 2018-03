0 SHARES Delen Tweet

Later dit seizoen krijgt Dirk Kuyt zijn gewenste afscheidswedstrijd bij Feyenoord in de Kuip. Op dit moment is hij bezig met een gastenlijst te maken voor het spektakel. Voormalige topvoetballers uit binnen- en buitenland hebben al toegezegd te komen, alhoewel er achter sommige namen nog een vraagteken staat.

In De Telegraaf zegt de Katwijker: “Ik ben er trots op dat Thomas Buffel, Patrick Lodewijks, Rick Karsdorp, Salomon Kalou, die eigenlijk nooit echt afscheid hebben kunnen nemen van de Feyenoord-fans, dat alsnog kunnen doen. En ook Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, John Heitinga en Nigel de Jong zijn erbij, net als Edwin van der Sar, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer en Phillip Cocu.”

Luis Suárez wil graag komen, maar weet nog niet of hij van de partij zal zijn. “Hij rekent erop die dag na de finale de Champions League-winst te mogen vieren.” Ook oud-voetballers als Steven Gerrard, Jamie Carragher en Jerzy Dudek zouden zomaar eens op het veld kunnen verschijnen. “Analisten bij de Champions League-finale in Kiev, de avond daarvoor. Maar we hebben alles in het werk gesteld om ze te kunnen laten spelen. We zijn bezig om er iets prachtigs van te maken, maar daar kan en wil ik nog niet te veel over zeggen. Er staat een heel team om me heen, met Rob Jansen, Esther Goergen en nog een aantal anderen van Wasserman, mensen van Feyenoord en chef Telesport Jaap de Groot, die eerder het creatieve brein was bij de afscheidswedstrijden van Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar. Samen willen we er voor mij en alle andere aanwezigen in het stadion een onvergetelijke dag van maken. Dat het mooi wordt, daar ben ik van overtuigd.”