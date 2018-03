1 SHARES Delen Tweet

Ibrahim Afelay wedr onlangs door zijn club Stoke City teruggezet naar de beloftes. Zijn langste tijd lijkt er daar dus op te zitten. Volgens de website Soccernews.nl zou hij via een tussenpersoon zijn aangeboden bij zijn oude club PSV.

Deze website meldde eerder al exclusief dat Stoke-manager Paul Lambert het niet meer zag zitten in Afellay, een bericht dat later werd opgepikt door de internationale media en inmiddels ook is bevestigd door de Engelse club. Afellay mag na dit seizoen transfervrij of op huurbasis vertrekken bij de laagvlieger uit de Premier League.

De 31-jarige Afellay is inmiddels onder meer aangeboden bij PSV, maar ook bij clubs uit onder andere Spanje. Het is onduidelijk of men in Eindhoven zit te wachten op de 53-voudig international, die al jaren aantoont bijzonder blessuregevoelig te zijn. Bovendien verkoos hij Stoke drie jaar geleden nog boven PSV.