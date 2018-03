1 SHARES Delen Tweet

Met zijn 18-jaar is Matthijs de Ligt nu al de aanvoeder van Ajax. Iets wat moeilijk te bevatten is voor zijn ploeggenoot Nicolas Tagliafico.

“Dat vind ik dus ook het mooie aan Nederland. In Argentinië geloven ze dat niet, hoor. Gewoon uitgesloten. Punt. Ik was 24 toen ik capitán werd van Independiente. Dat vonden ze bij ons al heel jong, hoor”, vertelt de international aan het Algemeen Dagblad.

Zelf mocht hij de band dragen ondanks een mislukt avontuur bij Real Murcia, in de Segunda Division van Spanje. Die periode duurde slechts één jaar. Het is een verschijnsel dat veel Argentijnen tegenkomen: te vroeg het thuisland verlaten, en floppen over de grens. “Ik snap de drang wel, hoor: iedereen wil snel carrière maken. Maar voor mij is het nu makkelijker om de overstap te maken. Vergis je niet: het is moeilijk om in een compleet andere cultuur te komen. Mijn vriendin is sinds vorige maand definitief overgekomen, maar daarvoor was ik ook best eenzaam. Nu ik wat ouder ben, kan ik daar beter mee omgaan. Ook omdat ik weet waar ik het voor doe.