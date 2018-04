Henk Markerink, directeur van De Arena, bevestigt het nieuws in Het Parool. “De discussie duurt al bijna twee jaar en dat is te lang. Het wordt hoog tijd om Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan namens de stad uitsprak, te realiseren.”

Volgens Markerink duurde alles zo lang vanwege de complexe bestuursstructuur van het stadion. De gemeente wilde haar belang van 48 procent van de hand doen en Ajax wilde die aandelen overnemen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, waardoor De Stichting Administratiekantoor Arena het machtigste orgaan blijft in het stadion.

“We hebben de dossiers naamswijziging en bestuursstructuur uit elkaar gehaald, om te voorkomen dat de discussie nog langer zou duren”, legt Markerink uit. De familie Cruijff is blij dat de kogel eindelijk door de kerk is. “We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff Arena mag heten.”

Op 25 april, de geboortedag van Cruijff, wordt het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena onthuld.