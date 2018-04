2 SHARES Delen Tweet

De kans is groot dat Marcel Brands aan het einde van het seizoen PSV verruilt voor het Engelse Everton. Hoogste tijd voor de Eindhovenaren om uit te kijken naar een vervanger.

De Telegraaf schrijft op donderdagmorgen: “PSV moet zich voorbereiden op een vertrek van Marcel Brands. De technisch manager (56) is de laatst overgebleven kandidaat om ’director of football’ te worden bij Everton. Gerard Nijkamp (PEC Zwolle) en Max Huiberts (AZ) zijn voor de hand liggende namen om het technische roer in Eindhoven over te nemen. PSV stelt nog niet concreet bezig te zijn met de opvolging van Brands, maar zal in het achterhoofd zeker moeten nadenken over het scenario dat voor volgend seizoen niet alleen het elftal, maar ook de functie van directielid voetbalzaken moet worden ingevuld. De Eindhovense clubleiding benadrukt dat Everton zich nog niet officieel heeft gemeld voor Brands. Pas als dat gebeurt, gaat PSV zelf ook actief op zoek naar een opvolger.

“De krant gaat verder: “Het contract van Brands loopt nog door tot medio 2020. Voor de Premier League-club is dat financieel gezien echter geen bezwaar. Brands heeft van zijn ambities om in het buitenland aan de slag te gaan nooit een geheim gemaakt. Miljardair Farhad Moshiri, de clubeigenaar van Everton, wil dat de voormalige ’td’ van RKC en AZ het technische beleid gaat bepalen bij de tweede club van Liverpool.”