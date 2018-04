1 SHARES Delen Tweet

Jasper Cillessen zit bij FC Barcelona op de reservebank maar als hij speelt dan pakt hij punten voor de club. Dit is ook trainer van Liverpool Jurgen Klopp opgevallen. Hij wil een poging wagen om de sluitpost naar Anfield te halen.

Lorius Karius gaat het steeds beter doen op Anfield Road, maar is nog steeds geen zekerheidje in de goal van de Reds. Bovendien ziet het ernaar uit dat reservekeeper Simon Mignolet sowieso gaat vertrekken uit Liverpool. Volgens de laatste berichten uit Engeland heeft Klopp daarom besloten dat er een nieuwe goalie naar de nummer drie van de Premier League moet komen en de naam van Cillessen staat op nummer één op het verlanglijstje van de grootmacht.

Hoogstwaarschijnlijk moet de reservedoelman van Barça flink wat miljoenen kosten, maar we hebben al eerder kunnen zien dat Liverpool bepaald niet bang is om met geld te strooien. Leggen de Reds 60 miljoen euro op tafel, dan wordt de transferclausule in het contract van de Oranje-goalie geactiveerd. In dat geval wordt de Nederlander de duurste doelverdediger óóit.