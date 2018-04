1 SHARES Delen Tweet

Tottenham Hotspur heeft veregaande interesse in de Matthijs de Ligt maar Davinson Sanchez ziet liever eerder iemand anders naar de club komen. Namelijk zijn gode vriend Yerry Mina die onder contract staat bij FC Barcelona.

Het medium Don Balón schrijft op vrijdagmorgen dat de international van het nationale team van Colombia zijn goede vriend Yerry Mina naar voren schuift als de mogelijke vervanger van Toby Alderweireld, die in de belangstelling staat van clubs als Paris Saint-Germain en Manchester United en niet wil verlengen in de Engelse hoofdstad. Mina maakte in de winter de overstap van Palmeiras naar FC Barcelona, maar komt er eigenlijk gewoonweg niet aan te pas in het Camp Nou-stadion.

De verwachting is dan ook dat de Catalanen hem, mogelijk op huurbasis, zullen laten vertrekken over een aantal maanden. Sánchez ziet hem in dat geval graag naar de Spurs komen, zodat hij kan samenspelen met zijn maatje. De clubleiding van de Londenaren zou echter naar De Ligt neigen, voor wie men ongeveer 57 miljoen euro vrijgemaakt heeft in het budget.