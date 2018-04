0 SHARES Delen Tweet

De kans dat Ajax dit sieizoen nog kampioen word is niet groot. De Amsterdammers staan 7 punten achter op koploper PSV met nog maar een aantal wedstrijden te gaan.

Het Algemeen Dagblad schrijft op zaterdag: “Of Ajax straks tijdens de zomerse transferperiode leegloopt? Onana, die plots een serieus gezicht trekt, beaamt het. Waarschijnlijk wel, denkt hij. Nu de laatste weken van de competitie is aangebroken, zal de doelman niet van de daken roepen dat hij wil vertrekken. Maar ja, hij weet ook: in de bloei van zijn carrière spelen bij een club die ontbreekt in de Champions League? Poeh, dat is eigenlijk zonde van de tijd.”

De krant gaat verder: “De situatie van Onana staat niet op zich. Ook Hakim Ziyech lijkt aan zijn laatste wedstrijden voor Ajax bezig. De Marokkaanse spelmaker heeft een doorlopend contract, maar kijkt (mede vanwege zijn impopulariteit bij een deel van de aanhang) uit naar een nieuwe club. Hoe beter Ziyech (25) straks op het WK in Rusland presteert met Marokko, des te groter de rij clubs waaruit de middenvelder kan kiezen. In welke voorronde Ajax aan het einde van de zomer instroomt, maakt voor Ziyech dan ook geen verschil.”

En dan hebben we ook nog de meest gewilde voetballer van Ajax… “Matthijs de Ligt heeft daar al wel iets over gezegd. Volgens de 18-jarige verdediger speelt het niveau waarop Ajax volgend seizoen in Europa acteert, een rol in zijn eigen toekomstvisie. De Ligt heeft samen met zijn begeleider, oud-prof Barry Hulshoff, een plan uitgestippeld voor zijn voetbalcarrière. Niet te hard van stapel lopen, al is de vraag meer dan relevant hoe de ‘oude plannen’ kunnen standhouden nu De Ligt zoveel indruk maakt en hij wordt gelinkt aan clubs als Bayern München en FC Barcelona.”