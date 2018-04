1 SHARES Delen Tweet

Neymar is bij Paris Saint-Germain pas bezig aan zijn eerste seizoen maar een transfer lonkt nu al. Real Madrid en Manchester United willem hem graag hebben.

Volgens het dagblad de Daily Star gaan de Red Devils daadwerkelijk proberen om de Braziliaan over te hevelen naar Old Trafford. Directeur Ed Woodward zou groen licht hebben gegeven voor een enorme ruildeal, waarbij Anthony Martial en Paul Pogba naar het Parc des Princes kunnen vertrekken en Paris Saint-Germain daarnaast ook nog eens 60 miljoen euro op zijn rekening overgemaakt krijgt. Het is niet bekend of de hoge heren van de steenrijke Parijzenaars dit ook daadwerkelijk zien zitten.

Pogba speelde gisteren een geweldige wedstrijd tegen Manchester City, maar lijkt niet goed meer door één deur te kunnen met coach José Mourinho. Martial lijkt sowieso te gaan vertrekken bij United, omdat hij amper speelminuten krijgt en voetballers als Alexis Sánchez en Marcus Rashford voor zich moet dulden.