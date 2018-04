4 SHARES Delen Tweet

Dick Advocaat won zaterdag met Sparta met 3-2 van VVV. De kleine generaal hoopt nu dat Feyenoord wint in Enschede zodat de Spartanen directe degradatie kunnen ontlopen.

“Nu hopen dat Feyenoord morgen zijn plicht doet, dat mag ik toch wel zeggen”, verwees Advocaat in gesprek met het Algemeen Dagblad vooruit naar FC Twente-Feyenoord. Zelf had hij niet meer op dit scenario gerekend. “Maar toen kreeg Mühren het op zijn heupen. Ik ben hier enorm blij mee, want een gelijkspel is niet genoeg in een thuiswedstrijd.”

Advocaat zag dat het slotoffensief resultaat had. “We gingen opportunistischer spelen en daar had VVV geen antwoord op. Fred Friday viel goed in en die Kramer won echt alles. Daar werden ze nerveus van. We namen alle risico’s en dat pakte eindelijk een keer goed uit.”