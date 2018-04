1 SHARES Delen Tweet

Ajax wil doorpakken in de strijd om de handtekening van de Deen Matthias Jensen. Dit weet de krant Tipsbladet te melden.

Maar Ajax is niet de enige met interesse in de jonge sterspeler van Nordsjaelland, want ook Celta de Vigo, Sevilla, Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen en Southampton zouden in de markt zijn voor de 22-jarige Jensen. De technisch begaafde spelverdeler zou komende zomer graag een stap hogerop willen, en heeft dus genoeg ijzers in het vuur.

De Deense jeugdinternational ligt nog tot medio 2020 vast bij Nordsjaelland. Hij zou zo’n acht miljoen euro moeten kosten.