SC Heerenveen heeft Frank de Boer op het oog om de nieuwe oefenmeester te worden. Maar daar heeft de voormalig succescoach van Ajax geen trek in. Dat blijkt in ieder geval uit de woorden van de oud-international van Oranje in het programma De Aftrap van RTL L.O.V.E.

De Boer zit nu al een tijdje zonder club na zijn ontslag bij het Engelse Crystal Palace en zou in de aankomende zomer graag benaderd worden. “Ik hoop het, maar het moet wel de juiste club zijn. Dat is wel belangrijk in deze fase. Als je twee keer snel wordt ontslagen, is dat niet goed voor je cv. Je moet goed afwegen welke stap je gaat zetten bij welke club.”

Nog niet zo heel lang geleden werd De Boer nog in verband gebracht met zijn oude werkgever Rangers FC. Sindsdien is het behoorlijk stil rond de oud-manager van Ajax, die naar eigen zeggen verschillende aanbiedingen heeft afgewezen. “Op dit moment speelt er helemaal niets. Ik ben best wel gevraagd, maar niet iets waarvoor ik sta te trappelen.” Heerenveen is dus geen optie? “Nou, dat denk ik niet.”