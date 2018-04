3 SHARES Delen Tweet

Het beloofd weer een drukke transferzomer te worden voor Ajax. Joel Veltman, Matthijs de Ligt en Nick Viergever staan voor een vertrek uit Amsterdam en dus moet er al gekeken worden naar vervangers.

Volgens de Engelse krant de Daily Mail zijn de Amsterdammers momenteel bezig met de 19-jarige Darnell Johnson van Leicester City. In het King Power Stadium moet de Engelsman zich vooral richten op wedstrijdjes bij de beloften, alhoewel men hem wel bestempelt als groot talent. De stopper, die overigens ook beschikt over Jamaicaans bloed, wil echter in actie komen op het hoogste niveau en dreigt te vertrekken. Naar verluidt is Ajax de eerste gegadigde voor zijn handtekening, al houdt ook NAC Breda hem in de gaten. De speler in kwestie kan uit de voeten in het centrum van de defensie, maar ook op rechts.

De interesse van Ajax in een samenwerking met Johnson tekent een opvallende trend. De Engelse grootmachten shoppen natuurlijk heel vaak in de Eredivisie (en in andere competities), waarbij de allerbeste talentjes vaak overgeheveld worden naar clubs als Manchester City, Chelsea en Manchester United. Nu is het omgekeerde echter het geval… Een grote belofte als Jadon Sancho ging in de afgelopen zomer al van het Etihad Stadium naar Borussia Dortmund.