In navolging van zijn broers Justin (Ajax) en Quincy (Vitesse) heeft nu ook Ruben Kluivert een contract getekend bij een profclub. Hij gaat namelijk spelen voor FC Utrecht. Dat meldt De Telegraaf donderdagmiddag.

In tegenstelling tot zijn broers is Ruben geen aanvaller, maar een verdediger. Volgens Justin is zijn broertje, die overkomt van de amateurs van AFC, ‘een bikkel en een echte aanvoerder’, zo stelde de Ajacied eerder in gesprek met Telesport.