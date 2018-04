5 SHARES Delen Tweet

Aanstaande zondag kan PSV in eigen huis kampioen worden tegen Ajax. Politicus Klaas Dijkhoff zal er in ieder geval bij zijn. Hij is een hartstochtelijke fan van de Eindhovenaren.

“Zondag lekker op z’n Duits winnen met de 2-1 van Luuk de Jong in blessuretijd en een dag later mijn cluppie toejuichen op het Stadhuisplein”, onthult Dijkhoff in gesprek met het Algemeen Dagblad zijn droomscenario.

“Tja, ik denk dat ik mijn politieke agenda voor maandag alvast maar schoonveeg”, aldus de politicus, die het ook in Den Haag regelmatig over voetbal heeft. “Want er zijn natuurlijk ook collega’s met een voorkeur voor Ajax”, weet Dijkhoff. “Verschil met een PSV’er is dat je hen nadrukkelijk hoort wanneer het goed gaat met hun club. Het is nu al een tijd heel rustig.”