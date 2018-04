4 SHARES Delen Tweet

De terugkeer van Siem de Jong bij Ajax is nou niet bepaald een succes te noemen. De middenvelder annex aanvaller komt er maar niet aan te pas. De oud-speler van het Engelse Newcastle United legt zich daar echter niet bij neer.

In een interview met De Telegraaf zegt de middenvelder: “Ik had me daar wel iets meer van voorgesteld. Ik heb wel wat kansen gehad, maar het is niet geworden wat ik ervan had gehoopt. De vroege uitschakelingen in Europa en de KNVB-beker waren ook in mijn nadeel.” Sommigen vinden De Jong gewoonweg te oud. “Maar het is vooral het gebrek aan het ritme van wedstrijden spelen. Als je veel speelt, gaat het je makkelijker af. Natuurlijk kijk ik ook naar mezelf. Misschien had ik er zelf ook méér aan moeten doen.”

Na de zomer wil de nummer tien in de basis staan. “Ik heb nog een contract voor twee seizoenen en er zijn meer spelers geweest die na een minder seizoen de pannen van het dak speelden. Kijk naar Luuk… Daarom leg ik me niet bij mijn reserverol neer. Als je dat doet, is het over. Ik zal alles blijven geven.”