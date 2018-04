1 SHARES Delen Tweet

Luis Suarez is al jaren een vaste waarde in de basis van FC Barcelona, Voor het nieuwe seizoen zijn de Catalanen opzoek naar een concurrentie voor de spits en deze moet uit de Nederlandse Eredivisie komen.

Op dit moment beschikt de nummer één van LaLiga al over Paco Alcácer, maar die voldoet niet in Camp Nou en mag vermoedelijk vertrekken. Vervolgens dient er een jonge aanvaller naar Camp Nou te komen die op de termijn de vervanger kan worden van de bovengenoemde Suárez. Volgens het medium Don Balón denkt de clubleiding van Barça hierbij nog steeds aan Kasper Dolberg van Ajax. Naar verluidt hopen de hoge heren van de grootmacht dat de Deen wat goedkoper geworden is omdat hij niet zo’n heel goed seizoen speelt.

Zien de Catalanen af van Dolberg, dan komen er andere spelers in the picture, zoals bijvoorbeeld Rodrigo Moreno van Valencia en Timo Werner van RB Leipzig. Zeker de laatstgenoemde voetballer is een dure optie, volgens de laatste berichten uit Duitsland kost hij sowieso 100 miljoen euro.