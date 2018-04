1 SHARES Delen Tweet

Voetbalanalyticus Johan Derksen heeft vrijdagavond hadr uitgehaald naar twee Ajax-spelers. Zowel trainer Erik ten Hag als middenvelder Hakim Ziyech maakt op de analyticus geen sterke indruk op dit moment.

De Marokkaan heeft bij FOX Sports laten weten dat hij komende zomer hogerop wil. “Hij voegt er ook aan toe dat hij weg moet omdat hij niets meer kan leren”, weet Derksen. “Dat vind ik gevaarlijke uitspraken.”

Derksen vervolgt: “Mensen die nog nooit in het grote voetbal in de kleedkamer om het hoekje hebben mogen kijken, in de Eredivisie spelen en dan zeggen dat ze niets meer kunnen leren…” Van der Gijp beaamt dat. “‘Hij lijdt in één wedstrijd meer balverlies dan Isco in een heel seizoen.”

Derksen stoort zich ook aan de uitspraak ‘It ain’t over till it’s over’ van Ajax-trainer Erik ten Hag. “Dat zijn van die ingestudeerde dingen. Laat hem nu eerst eens Nederland leren te spreken, want dan is het al moeilijk genoeg om hem te verstaan, voordat hij Engels leert.”