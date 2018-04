In gesprek metzegt hij over de titelrace: “Het is nog niet over tot het over is. En als we het verschil terugbrengen tot vier punten, zijn er wedstrijden waarin de competitie nog kán draaien. We willen elke wedstrijd winnen. Zondag (vandaag, red.) ook, dus wat dat betreft, verandert er niets. Als we dat doen, ontstaat er een nieuwe situatie. Dan loopt de spanning in de Eredivisie weer op. We zijn ons er al lang van bewust dat wij heel veel dingen goed doen, ook beter dan onze concurrent. Alleen moeten we veel effectiever worden.”

Zijn tegenhanger Phillip Cocu ziet daar als vanzelfsprekend helemaal niets in. “Dit is natuurlijk een fantastische wedstrijd. Dat is PSV-Ajax sowieso al, maar nu is-ie extra beladen. Het is dus logisch dat er in de omgeving veel over gesproken wordt. Het is nu aan ons om er op het veld te staan met z’n allen.”