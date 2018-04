0 SHARES Delen Tweet

Marcel Brands wordt al enige tijd gelinkt aan een vertrek naar Everton. Als technisch directeur van PSV hoopt hij de leegloop bij de Eindhovenaren tot een minimum te beperken.

“Je kunt een hoop namen opnoemen. Op dit moment speelt er niets”, zo maakt Brands duidelijk in gesprek met de NOS. “Het feit dat we dicht bij Champions League zijn helpt ook. Dat is toch het podium waar spelers op willen spelen. Misschien kunnen we ze dat bieden, maar laten we rustig kijken wat de zomer gaat brengen.”

Brands zelf is gelinkt aan het Engelse Everton. “Het speelde in de laatste tijd in de media heel veel, maar bij mij veel minder. Ik vond dit belangrijker. Ik heb me weinig af laten leiden en ben dag en nacht bezig geweest met de club. Als ik weg zou gaan, zou dat een moeilijke beslissing zijn. Ik heb veel mooie mensen om me heen, waar ik fantastisch mee samenwerk. Dat is ook wat waard.”