Steven Bergwijn werd gisteren met PSV kampioen tegen zijn oude club Ajax. Hij nam ook nog eens de 3-0 voor zijn rekening dus zijn middag kon niet meer stuk.

In gesprek met ELF Voetbal zegt Bergwijn: “PSV is zo’n mooie club. Die zit echt in mijn hart. Ik ben hier als jeugdspeler fantastisch opgevangen. En als je het dan tegen je oude club mag beslissen, in een wedstrijd waarover zoveel is gesproken, dat is heerlijk. Tussen Ajax en mij zit geen liefde meer. Ik ben PSV’er.

“Bovendien schrijft het medium: “In tijden waarin liefde voor clubs aan inflatie onderhevig is, trouw uit de mode is, belooft Bergwijn plechtig: ook volgend seizoen speelt hij in Eindhoven. Ondanks aanzwellende belangstelling vanuit het buitenland.”