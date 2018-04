3 SHARES Delen Tweet

Landskampioen PSV heeft drie sterkhouders binnen de ploeg toestemming gegeven om uit te kijken naar een nieuwe club. Het gaat om keeper Jeroen Zoet, Santiago Arias en Luuk de Jong. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden.

Zoet en De Jong zetten zich voor dit seizoen over teleurstellingen heen – De Jong zelfs nog tijdens de winterstop – en zagen een lucratieve overgang naar het buitenland in rook opgaan.

“Zoet en Arias moeten in principe verkocht worden aangezien het contract in 2019 afloopt. De Jong heeft nog een jaar langer te gaan. Het ED voegt toe: “Voor spelers als Steven Bergwijn, Gastón Pereiro, Joshua Brenet en Hirving Lozano bestaat ook de nodige belangstelling. Het ligt niet voor de hand dat PSV ze komende zomer allemaal wil verkopen, maar met name voor de aanval zijn er ook aanstormende jonge talenten voorhanden.”

PSV hoopt aanvoerder Marco van Ginkel in Eindhoven te houden. Ook Derrick Luckassen en Bart Ramselaar mogen blijven, al zijn beide spelers geen zekerheidje in de basisformatie van trainer Phillip Cocu.