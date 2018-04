3 SHARES Delen Tweet

Het lijkt een drukke transferzomer te worden bij Ajax en technisch directeur heeft alweer één speler op het oog voor het nieuwe seizoen. Namelijk West Ham United-talent Domingos Quina. Dit weet het medium The Daily Mirror te melden.

Volgens het Engelse medium gaat Overmars de concurrentie aan met AC Milan in de jacht op de handtekening van de achttienjarige Portugees. De jonge middenvelder debuteerde vorig seizoen in de Europa League, maar speelde nog niet in de Premier League.

Quina heeft nog een contract tot medio 2019 bij West Ham. Volgens The Mirror overweegt hij echter een vertrek naar een club waar hij meer kans op speeltijd heeft.