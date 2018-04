0 SHARES Delen Tweet

Arsene Wenger houdt er na dit seizoen mee op als trainer van Arsenal. Hij denkt dat dit het juist moment is om er mee te stoppen. De 68-jarige oefenmeester was maar liefst 22 jaar trainer van de club uit Londen.

Op de website van de Gunners zegt Le Professeur: “Na zorgvuldig beraad en gesprekken met de club, voel ik dat het voor mij het juiste moment is om aan het einde van het seizoen terug te treden. Ik voel me dankbaar en bevoorrecht dat ik de club al die jaren heb mogen dienen. Ik heb altijd voor de club gewerkt met volledige toewijding en integriteit.

“Wenger vervolgt: “Ik wil de staf, de spelers, de directie en de fans bedanken die deze club zo speciaal maken. Ik doe een dringend beroep aan de fans om de club te blijven steunen. De club zal voor altijd mijn liefde en steun hebben.” In het afgelopen seizoen werd er al volop gespeculeerd over de toekomst van de Franse oudgediende, die toen toch maar besloot om zijn handtekening onder een nieuw tweejarig contract in het Emirates Stadium te zetten.