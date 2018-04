1 SHARES Delen Tweet

Er gaan geen verschuivingen plaatsvinden bij Ajax. Dit heeft algemeen directeur Edwin van der Sar laten weten. Hij blijft dus zitten en trainer Erik ten Hag ook.

“Erik blijft trainer en ik directeur”, benadrukt Van der Sar in gesprek met de NOS. De oud-doelman noemt het ‘zeker pijnlijk’, maar eerdere uitspraken over zijn eigen functioneren trekt hij nu in. “Dat is uit zijn verband gerukt.”

Van der Sar legt uit: “Op dit moment hebben we met Erik ten Hag niet de aansluiting naar PSV gevonden waarop we hoopten. We hebben tot nu toe onvoldoende ontwikkeling gezien op het veld.”

Over Ten Hag: “We hangen de toekomst van een trainer niet op aan wel of geen kampioenschap. We willen progressie zien en met elkaar werken aan de speelstijl en het succes.”