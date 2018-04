1 SHARES Delen Tweet

Joel Veltman heeft in het duel tegen VVV Venlo ogenschijnlijk een zware blessure opgelopen.

Veltman raakte vlak voor rust geblesseerd na een duel met VVV’er Ralf Seuntjens. De aanvoerder ging direct naar de grond, waar hij in woord en gebaar liet blijken dat het foute boel was. Uiteindelijk werd hij per brancard van het veld gedragen.

Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is. Rasmus Kristensen is zijn vervanger.