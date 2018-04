💬 | Phillip Cocu is positief over Nick Viergever, maar laat nog niet los over een eventuele komst van de Ajacied:

"Als we iets te melden hebben, krijg je het te horen."#rodpsvhttps://t.co/Wtu3tyoVe9 pic.twitter.com/VaOcszE8SQ

— FOX Sports (@FOXSportsnl) 18 april 2018