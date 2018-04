1 SHARES Delen Tweet

Sinds kort is Ronald Koeman de nieuwe bondscoach van Oranje. Kwalitatief is de groep de laatste jaren stevig achteruit gegaan maar toch ziet hij nog hoop voor de toekomst.

Voor de oefenmeester zou het goed zijn als een aantal veelbelovende spelers deze zomer een transfer naar het buitenland maken, zodat zij nog beter kunnen worden. Matthijs de Ligt lijkt wel een beetje uitgeleerd te zijn in de Eredivisie, waar ook Frenkie de Jong in de belangstelling van FC Barcelona staat. Volgens El Mundo Deportivo heeft Koeman de clubleiding van de Catalaanse grootmacht hoogstpersoonlijk geattendeerd op de kwaliteiten van nog een Ajacied. Hij zou Donny van de Beek aangeraden hebben bij Robert Fernandez, met wie hij een uitstekende relatie onderhoudt.

Eerder vandaag konden we al lezen dat Barça ook geïnteresseerd was in de middenvelder van de nummer twee van Nederland, maar die belangstelling vloeit dus voort uit het berichtje dat Koeman naar Catalonië heeft gestuurd. Overigens zou ook Frank de Boer hoog opgegeven hebben van een aantal Ajacieden bij de directeurs van Barcelona.