Davy Klaassen werd afgelopen zomer voor bijna 30 miljoen overgenomen door Everton van Ajax. Een aantal maanden later is hij nog maar een schijntje waard.

Volgens de Engelse media heeft de clubleiding van Everton besloten dat Klaassen in de aankomende zomertransferwindow op te pikken is voor 10 miljoen euro. Een verlies van 17 miljoen euro dus, maar oefenmeester Sam Allardyce heeft al een paar keer duidelijk gemaakt dat hij de Oranje-kandidaat liever kwijt dan rijk is.

Onlangs liet de oefenmeester nog weten: “Als ik de gelegenheid had om Davy te laten spelen, dan zou ik dat zeker doen. Maar die heb ik niet, want ik moet ervoor zorgen dat we wedstrijden winnen. Ik heb niet de luxe om tegen hem te zeggen: laat het maar zien, jongen. Als we verliezen, ben ik degene die daarvoor verantwoordelijk is. Davy is voor mij nog steeds een afwijkende speler. Kan hij het wel of kan hij het niet? Misschien krijgt hij nog een kans door blessures en schorsingen. Hopelijk kan hij dan laten zien wat hij in huis heeft.”