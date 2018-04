3 SHARES Delen Tweet

Marco van Ginkel was dit seizoen één van de sterkhouders bij PSV. Hij staat nog steeds onder contract bij Chelsea waar hij weinig zicht op speeltijd heeft. Volgens de Engelse media heeft de clubleiding op Stamford Bridge nu een beslissing genomen over de Nederlander.

Naar verluidt krijgt de controleur in het aankomende seizoen toch weer een kans in Londen. Chelsea is dit voetbaljaar onder de indruk geraakt van wat Van Ginkel heeft laten zien in het Philips Stadion en is van mening dat hij zonder al te veel problemen in zou kunnen stromen in de selectie van oefenmeester Antonio Conte, al is het nog niet helemaal zeker dat de markante Italiaan het ook na de zomer voor het zeggen heeft in de Engelse hoofdstad.

Technisch directeur Marcel Brands liet onlangs weten over de captain van PSV: “Tijdens PSV-Ajax zaten alle scouts weer op de tribune. Iemand als Marco is een heel belangrijke speler geworden. We hebben hem vorig jaar geprobeerd te kopen van Chelsea, maar dat was niet haalbaar. En je hebt natuurlijk ook met een salarisplafond te maken. Als er maar één procent kans is om hem over te nemen van Chelsea, dan ga ik daarvoor.”