Bij zijn club FC Barcelona komt Jasper Cillessen er amper aan te pas maar over belangstelling heeft de doelman van Oranje niet te klagen.

El Mundo Deportivo schreef onlangs dat Napoli, Atlético Madrid en Liverpool in de race waren voor de handtekening van de doelverdediger, maar de Duitse roddelmedia weten nu te melden dat we Bayern München ook niet mogen uitvlakken. Manuel Neuer is al ongelooflijk lang geblesseerd in Beieren en de clubleiding in de Allianz Arena vraagt zich af of hij ooit op niveau terug zal keren. Is dat niet het geval, dan zou Cillessen eerste doelman kunnen worden bij de werkgever van onder meer Arjen Robben.

De transferwaarde van Cillessen rijst op dit moment wel de pan uit. In de afgelopen transferperiodes wilden de Catalanen ongeveer 15 miljoen euro voor hem toucheren, maar dat zal nu niet meer genoeg zijn. De Nederlander beschikt over een transferclausule ter waarde van 60 miljoen euro, al lijkt dat weer te veel van het goede.