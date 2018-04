1 SHARES Delen Tweet

Joel Veltman is de komende tijd niet inzetbaar voor Ajax. In het duel tegen VVV Venlo heeft hij een kruisbandblessure opgelopen en is er zes tot negen maanden uit.

Veltman zal op korte termijn worden geopereerd, meldt Ajax. Het lijkt erop dat de verdediger dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie komt. Afgelopen donderdag raakte de Oranje-international geblesseerd tijdens het thuisduel met VVV-Venlo.

Kort na dat onheil werd al duidelijk dat het om ernstig knieletsel ging. Maandagmiddag werden de slechte vooruitzichten bevestigd. Veltman (26) kan nu sowieso een streep zetten door zijn plannen om in de zomer op zoek te gaan naar een nieuwe club. Het contract van de aanvoerder loopt nog door tot medio 2020.