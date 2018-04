1 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert is een hot item op de transfermarkt. Het beste zou zijn om hem de komende tijd nog bij Ajax te zien spelen maar zelf lijkt hij er anders over te denken.

Journalist Freddie Paxton, die als freelancer voor grote Britse mediums werkt, schrijft op Twitter dat AS Roma serieus geïnteresseerd is in Kluivert. De Ajax-aanvaller zou zelfs al een bezoek hebben gebracht aan Rome om de faciliteiten te bekijken. Hij zou daar samen kunnen spelen met landgenoot Kevin Strootman.

Naar verluidt probeert zaakwaarnemer Mino Raiola, die goede contacten heeft in Italië, een transfer tot stand te brengen. De moeizame contractonderhandelingen met Ajax lijken daar ook op te duiden. In januari zei de Ajacied nog te rekenen op witte rook, maar maanden later is er nog steeds geen akkoord.