Giovanni van Bronckhorst heeft met Feyenoord vier prijzen gewonnen in drie jaar tijd. Uitstekende cijfers maar zijn grootste uitdaging moet volgens VI watcher Martijn Krabbendam nog komen.

Hij doelt op de enorme leegloop die komende zomer dreigt bij Feyenoord. “Voor de club hoeft dat trouwens niet per se slecht nieuws te zijn. Met de opbrengst kan Van Bronckhorst nu gaan bouwen aan een nieuw Feyenoord. Dat is ook goed voor zijn eigen ontwikkeling. Hij heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een succescoach van formaat, die met hulp van gelouterde profs twee KNVB-bekers, een Johan Cruijff Schaal en vorig seizoen de titel veroverde. Veel meer dan dat kan hij niet winnen, maar zijn uitdaging gaat schuil in iets anders: het voetbal’, laat Krabbendam optekenen door zijn werkgever Voetbal International.

“Onder Van Bronckhorst waren wilskracht, individuele kwaliteiten en ervaring de pijlers onder het succes, veel meer dan verzorgd positiespel. Nu ieder jaar steeds wat meer ervaring De Kuip uit loopt, zal de spelersgroep er anders komen uit te zien: jonger, minder geroutineerd. Dat vraagt ook iets anders van een trainer.

Van Bronckhorst heeft zich bewezen als de ultieme prestatietrainer. Dit aspect van het vak beheerst hij, maar krijgt hij een nieuw en jeugdig Feyenoord nu ook nog echt aan het voetballen? Als hij daarin slaagt, is dat een net zo’n grote prestatie als welke trofee dan ook. Arsenal is nu nog geen optie. Dan wel”, stelt Krabbendam tot slot.