Gisteren diende De Kuip al het decor voor de huldiging van Feyenoord. Vanwege werkzaamheden aan de Coolsingel moet er ook de komende jaren uitgekeken worden naar een andere locatie, waarvoor nu twee opties zijn.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt twee opties: ‘aan de waterkant tussen de Erasmusbrug en Willemsbrug’ of Ahoy. “Het gaat niet alleen maar over een mooie ruimte. Je moet een huldiging ook veilig kunnen doen voor tienduizenden mensen”, zo laat hij weten aan RTV Rijnmond.

“Als de brug eruit moet, dan is er geen tunnel. Vanuit logistiek oogpunt is het ingewikkeld om dit goed te organiseren”, aldus Aboutaleb. Pas vanaf 2021 is de Coolsingel weer beschikbaar.