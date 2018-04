2 SHARES Delen Tweet

Volgens journalist Mikos Gouka is Robin van Persie bezig met zijn afscheid als profvoetballer. Dit na de speech van de aanvaller tijdens de hulding dat ‘dit het allemaal waard is geweest’ toen hij het publiek van Feenoord bedankte. “Hij houdt het zo open dat je bijna niet anders kan concluderen dat hij aan een afscheid aan het werken is,” aldus Gouka.

De clubwatcher van het AD gaat verder: “Hij zei wel ook weer dat hij er echt over na moet denken en bij Feyenoord is iedereen het er over eens dat hij alleen maar ja moet zeggen en dan gaan ze door. Contractueel is dat helemaal afgekaart, dat is het probleem niet. Hij heeft in intieme kring wel laten weten dat zestig, zeventig procent fitheid hem tegen gaat staan. Ik weet niet of hij het nog aandurft.”

Gouka wil echter niet uitsluiten dat Van Persie toch nog een jaar door zal gaan. “Hij zou ook kunnen denken dat hij begint aan het seizoen en begint aan een voorbereiding, want dat heeft hij al een paar jaar niet goed kunnen doen. Dan kun je langzaam naar fitheid groeien. Dan zou Feyenoord met het Europese programma wat er aan komt hem goed kunnen gebruiken,” geeft hij aan. “Aan de andere kant kun je ook denken, het is een prachtige carrière geweest. Hij heeft het nu op een schitterende manier afgesloten. Je ziet hoe Van Bronckhorst halverwege dit seizoen werd behandeld toen het niet zo goed ging. Dat kan ook spelers overkomen als het volgend seizoen niet goed gaat. Misschien is het wel een mooi moment ook.”