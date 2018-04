4 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat PSV een gevoelige klap gaat krijgen wat betreft het vertrek van één van haar talenten. Chelsea zou namelijk een akkoord hebben bereikt met een zestienjarige jeugdspeler van de Eindhovenaren.

Volgens journalist Martijn Visscher van NOS Sport staat de zestienjarige Ian Maatsen namelijk op het punt om over te stappen naar The Blues.

Maatsen is een centrale verdediger die hoog aangeschreven staat in Eindhoven. Hij stapte in 2013 al over van Feyenoord naar Sparta, en twee jaar later trok hij voor een kleine 30.000 euro naar PSV. Daar speelde de in Vlaardingen geboren mandekker in het kampioenselftal Onder 17.