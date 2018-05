0 SHARES Delen Tweet

Dat er een grote toekomst in het verschiet ligt voor Matthijs de Ligt lijkt een feit. De Duitse grootmacht Bayern Munchen is overtuigt geraakt van zijn kwaliteiten en wil deze zomer een poging wagen voor de 18-jarige aanvoerder van de Amsterdammers.

Bayern maakt zich zorgen over de 29-jarige Jérôme Boateng. De geroutineerde Duitser liep onlangs tegen Real Madrid een spierblessure op. In Zuid-Duitsland weet men dat dit geen incident is, waardoor men nu overweegt om een extra verdediger aan te trekken voor komend seizoen.

De Ligt geldt als belangrijke kandidaat. De achttienjarige Ajacied ligt nog vast tot medio 2021. Bild weet dat zijn marktwaarde 25 miljoen euro bedraagt, maar rekent op een veelvoud gelet op diens potentieel en contractduur. Er is bovendien concurrentie van andere topclubs in Europa.